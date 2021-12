«Il est ouvert à tout» : Le fidèle adjoint de Zinedine Zidane évoque son avenir

Depuis plusieurs semaines, le nom de Zinedine Zidane est associé au PSG pour devenir le futur entraîneur du club de la capitale. Mais si l’ancien meneur de jeu n’a pas réagi ni pris la parole à ce sujet, David Bettoni, son fidèle adjoint au Real Madrid, a ouvert la porte à une possible arrivée sur le banc parisien.

Officiellement, le PSG ne cherche pas d’entraîneur. Malgré les prestations plus que mitigées de la formation parisienne depuis le début de la saison, le vice-champion de France maintient sa confiance à Mauricio Pochettino, nommé il y a bientôt un an à la place de Thomas Tuchel. Leonardo l’a encore martelé, ce week-end, au micro d’Europe 1, affirmant être satisfait du coach argentin et n’avoir contacté aucun autre entraîneur susceptible de le remplacer. «Nous n’avons jamais contacté ni Zidane, ni aucun autre entraîneur», a assuré le directeur sportif brésilien.

Il n’empêche que l’Etat-major parisien, et ce n’est pas une nouveauté, apprécie le profil de Zidane et souhaiterait vivement qu’il devienne le prochain entraîneur du club. L’ancien international tricolore serait même intéressé par le poste, même s'il garde un oeil sur le poste de séletionneur de l'équipe de France en cas de départ de Didier Deschamps. Et si cela avait été présenté comme un obstacle éventuel à sa venue à Paris, le fait qu’il soit originaire de Marseille ne serait pas un problème dans son esprit. «Je pense qu’il est ouvert à tout et il décidera si le club est bon pour lui, s’il y a quelque chose qu’il n’aime pas, s’il est compétitif», a confié David Bettoni au quotidien.

Ce dernier ne l'imagine cependant pas reprendre du service dès cet hiver. Libre depuis son départ du Real Madrid en fin de saison dernier, Zinedine Zidane souhaite profiter de son temps libre et de sa famille avant de revenir sur un banc. «Il a dit qu’il allait prendre une année sabbatique, a ajouté David Bettoni. Je connais très bien Zizou et il ne pense pas à ça, je sais qu’il est avec sa famille et quand il sera prêt, il écoutera les offres et nous verrons qui voudra le signer aussi».

Une chose est sûre, les offres ne devraient pas manquer. Parmi elles, celle du PSG. D’autant que Mauricio Pochettino, bien qu’il soit sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2023, est toujours annoncé du côté de l’Angleterre et de Manchester United à l’issue de la saison.