PSG : De quels joueurs le club souhaite-t-il se séparer lors du mercato ?

Opération dégraissage en vue. Disposant d’un effectif jugé un peu trop important, le PSG va chercher à se délester de plusieurs joueurs lors du prochain mercato, qui ouvrira ses portes le 1er janvier. Mais la mission ne s’annonce pas si simple.

Le club de la capitale a ciblé une demi-douzaine d’éléments, très peu utilisés voire pas du tout, dont il espère se débarrasser pour alléger un groupe surchargé ainsi que sa masse salariale. Et tous les secteurs de jeu sont concernés. A commencer par le poste de gardien de but, où Sergio Rico est barré par la concurrence incarnée par Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma. Déjà invité à trouver un nouveau club l’été dernier, le gardien espagnol n’avait pas trouvé preneur et était finalement resté à Paris, où il se sent bien malgré un temps de jeu plus que minime. Une situation qui pourrait très bien se reproduire cet hiver, même si le club parisien pousse à un départ.

C’est d’ailleurs le problème majeur auquel est confronté le PSG. Jouissant de salaires conséquents, les joueurs ne sont pas pressés de plier bagages pour aller voir ailleurs. C’est le cas de Laywin Kurzawa. Prolongé en juin dernier jusqu’en 2024, le défenseur n’a plus rejoué depuis ses 9 petites minutes disputées lors du Trophée des Champions. Et si une porte de sortie est activement recherchée pour l’ancien monégasque, relégué derrière Juan Bernat, Nuno Mendes voire Abdou Diallo au poste de latéral gauche. L'international sénégalais ne serait plus fermé à un départ, selon l'Equipe.

Régler le cas mbappé en parallèle

D'après le toujours bien renseigné journaliste italien, Fabrizio Romano, Rafinha devrait être le premier à quitter la capitale. Le Brésilien devrait rejoindre sous peu la Real Sociedad sous forme de prêt.

EXCL: here-we-go, Rafinha joins Real Sociedad from Paris Saint-Germain. Loan until the end of the season, NO buy option. Agreement reached on final details too. #transfers





Rafinha will undergo his medical tomorrow. Real Sociedad only wanted him.





Done deal, confirmed https://t.co/uVG1pEBRBG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 26, 2021

Également sous-utilisé par Mauricio Pochettino, Julian Draxler figure parmi les joueurs poussés vers la sortie. Seulement, l'Allemand aime sa vie parisienne, ce qui ne facilite pas un départ. Ce qui est en revanche moins le cas de Mauro Icardi, qui est sûrement le joueur qui a le plus de chances de quitter la capitale. Malgré ses déboires sentimentaux avec sa femme Wanda, l’attaquant argentin a fait quelques apparitions sous le maillot parisien en cette fin d'année et a même retrouvé le chemin des filets, profitant des absences de Neymar, Kylian Mbappé ou Lionel Messi. De plus, derrière le redoutable trio, Icardi est la seule relève de poids avec Angel Di Maria. L’ancien intériste a néanmoins conservé une bonne cote en Italie, où la Juventus pourrait passer à l’action pour s’attacher ses services.

Ce qui serait une bonne nouvelle pour les dirigeants parisiens, qui pourraient également être à l’écoute en cas d’offres pour leur polyvalent défenseur allemand, Thilo Kehrer.

En parallèle, le board du PSG tente toujours de trouver une issue heureuse au dossier Kylian Mbappé en fin de contrat en juin. Car s’il y a un joueur qu’ils ne veulent pas voir partir, c’est bien lui.