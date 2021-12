Top 14 : victime d’un problème cardiaque, Kévin Gourdon met un terme à sa carrière

Kévin Gourdon a mis un terme à sa carrière après la découverte d'un problème cardiaque, a annoncé mardi le Stade Rochelais.

A seulement 31 ans, le troisième ligne, qui a porté à 19 reprises le maillot du XV de France, a vu ce problème décelé il y a seulement quelques jours.

«C'est une nouvelle brutale et triste, mais ma santé est prioritaire, a déclaré Kévin Gourdon qui venait de prolonger son contrat de deux ans. Malheureusement c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas, je ne suis pas en mesure de faire quoique ce soit pour que la situation soit différente, je n'ai donc pas de regret (...) Aujourd'hui je dois me tourner vers une nouvelle partie de ma vie, peut-être un peu plus tôt que prévu, mais qui sera, j'en suis convaincu, tout aussi épanouissante.»

Formé à Clermont, le Rochelais avait rejoint la cité portuaire en 2012. «J’ai eu la chance d'avoir une carrière bien remplie (221 matches disputés), j’ai connu beaucoup de choses avec le Stade Rochelais, la Pro D2, la lutte pour le maintien en Top 14 et puis quelques années plus tard les phases finales. C'est beaucoup de souvenirs, d'émotions», a-t-il confié.

Kévin Gourdon, qui répondra aux questions des journalistes lors d’une conférence de presse ce mercredi, s'exprimera le 27 décembre devant les supporters rochelais avant le match de Top 14 entre La Rochelle et Lyon.