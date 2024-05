Rugby : les images impressionnantes de la blessure du Toulousain Blair Kinghorn (photo)

Ce dimanche, le Stade toulousain a battu les Harlequins en demi-finale de Champions Cup (38-26). Mais à quelques secondes du coup de sifflet final, l'arrière écossais Blair Kinghorn s'est très gravement blessé au nez. La photo qu'il a partagé fait froid dans le dos.

Une blessure qui tombe mal. Ce dimanche, alors qu'il ne reste plus que quelques secondes à jouer lors de la demi-finale de Champions Cup entre le Stade toulousain et les Harlequins, l'arrière Rouge et Noir, Blair Kinghorn, a tenté un plaquage. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu.

Nez tordu, mais ça n’a pas l’air de déranger Blair Kinghorn qui en rigole et nous partage un magnifique avant/après





Bon rétablissement, et à bientôt sur les terrains ! pic.twitter.com/gWTdcJhVtB — TOP 14 Rugby (@top14rugby) May 6, 2024

En se baissant, il a pris en plein visage l'épaule de son adversaire. Résultat, une grosse fracture du nez et une arrête nasale complètement de travers. Une blessure importante qui n'a pas privé Blair Kinghorn de son sens de l'humour. À la fin du match, l'Ecossais a partagé une photo de lui avec, en légende, un ironique «fantastique».

À cause de cette fracture, le joueur toulousain devrait manquer la réception du Stade français ce dimanche, dans le cadre de la 23ème journée de Top 14. Il devrait être remplacé par Thomas Ramos, l'arrière titulaire du XV de France.