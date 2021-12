Coupe du monde 2022 : avec la Coupe Arabe, le Qatar a réussi sa répétition générale

A moins d’un an de la Coupe du monde de football, le Qatar a réussi sa répétition générale avec la Coupe Arabe. Même si, évidemment, le Mondial sera un niveau bien au-dessus.

Une cérémonie d’ouverture originale et appréciée, un tournoi de qualité, environ 530.000 spectateurs présents et de nombreux retours positifs… Le petit émirat, qui est très attendu sur l’accueil du Mondial où l’équipe de France défendra son titre, peut être satisfait de l’organisation de la Coupe Arabe qui s’est achevée il y a quelques jours par la victoire de l’Algérie contre la Tunisie (2-0 a.p.).

Il faut dire que sur les 32 matchs (disputés sur 19 jours), 83 buts ont été inscrits, soit une moyenne de 2,59 par match. Autant dire que le spectacle aura été au rendez-vous pour une compétition où les équipes (notamment Maroc, Algérie, Tunisie, Egypte pour les plus connues en Europe) étaient composées de joueurs «locaux» (évoluant dans leur championnat national ou dans les pays du Golfe).

Des satisfactions sportives, sécuritaires et sanitaires

«La Coupe Arabe nous a fourni une occasion en or de tester notre niveau de préparation en vue de la Coupe du monde, nous a indiqué Fatma Al-Nuaimi, directrice exécutive de la communication du Comité chargé de l’organisation de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Elle a servi de vitrine avant la Coupe du Monde de l'année prochaine, qui fera découvrir à des millions de personnes la culture du Moyen-Orient et l'hospitalité arabe. Nous sommes fiers des nombreuses avancées que nous avons pu réaliser que ce soit sur les sites de la compétition qui sont ultramodernes, sur les performances en billetterie (avec le record d'affluence sportive au Qatar), sur les moyens de transport, ou encore sur l’organisation et l’hospitalité exceptionnelles. Nous pensons que les bases sont en place pour accueillir une Coupe du Monde vraiment exceptionnelle l'année prochaine.»

A un an de la grande Messe, les huit stades qui accueilleront la compétition sont prêts à 100%. «C'est la première fois dans l'histoire de la Coupe du monde, et dans mon souvenir de l'histoire contemporaine des événements sportifs, que l'infrastructure du pays hôte est prête à 100% pour accueillir le tournoi un an avant sa date de début, souligne la directrice. Nous avons atteint un degré de préparation avec lequel aucun pays hôte de la Coupe du monde ne peut rivaliser - et nous en sommes extrêmement fiers.»

La Coupe Arabe a servi de vitrine avant la Coupe du monde Fatma Al-Nuaimi, directrice exécutive de la communication du Comité d'organisation de la Coupe du monde 2022

La sécurité, notamment sanitaire avec la pandémie de Covid-19, a aussi été un enjeu attendu durant cette Coupe Arabe. A ce niveau, l’Emirat s’est aussi montré satifsait. «Nous avons pu mettre en pratique, apprendre et affiner nos process dans de nombreux domaines, notamment la sécurité, les transports, les activités pour les supporters et la nouvelle carte d'identité des supporters - la carte Fan ID - qui a été mise en place ce mois-ci pour la première fois, confie Fatma Al-Nuaimi. Conformément à la priorité du Comité d'organisation de préserver la sécurité de tous les participants à la Coupe arabe - et en coordination avec le ministère de la Santé publique - le tournoi s'est déroulé avec un certain nombre de mesures essentielles de santé et de sécurité, détaille la directrice. Les participants au tournoi devaient également être entièrement vaccinés ou être en mesure de prouver qu'ils avaient guéri du virus dans les neuf mois suivant leur participation à un match.»

Evidemment, tout est encore loin d’être parfait et prêt à 100%. «Plusieurs projets d'infrastructures nationales sont encore en cours de développement, mais seront prêts pour le tournoi, révèle Fatma Al-Nuaimi. Il s'agit notamment de l'extension de l'aéroport international Hamad, qui nous permettra d'accueillir 53 millions de passagers par an d'ici au tournoi, ainsi que de la modernisation des routes dans tout le pays et de projets d'embellissement pour que le Qatar soit prêt à accueillir l'année prochaine des touristes venant de toute la planète.»

A noter que la mise en vente des billets aura lieu dès le début de la nouvelle année, suivie par le lancement de la mascotte et de l'affiche du Mondial, et bien sûr le tirage au sort officiel (1er avril).

Concernant les violations des droits humains, notamment des travailleurs immigrés ou des minorités sexuelles sur lesquels le Qatar est régulièrement accusé depuis qu'il a obtenu les droits d'organiser la Coupe du monde 2022, la directrice exécutive de la communication du Comité chargé de l’organisation du Mondial s’est montrée claire. «Le Qatar est enthousiaste et nous sommes impatients d'accueillir les supporters du monde entier pour le tournoi de l'année prochaine, qui sera le plus grand événement jamais organisé au Moyen-Orient et dans le monde arabe, révèle-t-elle. Nous espérons qu'il permettra de dissiper certains préjugés et qu'il laissera un héritage social, économique et culturel positif pour notre pays et l'ensemble de la région – dès le début du projet il s’agissait d’une priorité pour nous, il y a de ça onze ans.»