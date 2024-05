Diego Maradona : ses enfants souhaitent transférer sa dépouille dans un mausolée à Buenos Aires

Les enfants de l’idole du football argentin Diego Maradona, décédé en 2020, ont demandé à la justice de transférer la dépouille de leur père d’un cimetière privé à un mausolée dans la capitale argentine, a-t-on appris jeudi d'une source judiciaire.

Décédé depuis plus de trois ans, Diego Maradona reste dans toutes les discussions en Argentine. Le dernier débat concernant la légende, morte en novembre 2020, concerne le lieu de son inhumation. La demande, qui est examinée par un tribunal de la province de Buenos Aires, vise à «permettre l’exhumation des restes et leur transfert dans des conditions suffisantes de sécurité et de confidentialité», précise le document cité par la presse locale.

Selon la demande, le mausolée sera situé dans le quartier de Puerto Madero, près du centre de la capitale argentine, «afin que tout le peuple argentin et les citoyens du monde puissent rendre hommage à celui qui fut la plus grande idole de l’Argentine», peut-on lire dans le document cité par l'AFP.

Une pétition signée par sa famille

La pétition est signée par les filles de Maradona, Dalma, Gianinna et Jana, ainsi que par son ex-compagne Veronica Ojeda, mère de son plus jeune fils, Diego Junior. L'ex-internation argentin (91 sélections, 34 buts) a reconnu par ailleurs quatre autres enfants, de relations extra-conjugales.

Les restes de l'ancien numéro 10 reposent actuellement dans le cimetière privé de Bella Vista, dans la banlieue de la capitale argentine. Pour demeurer un monument national, El Pibe de Oro (Le gamin en or) pourrait quitter le domaine du privé.