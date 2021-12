Lille : Pourquoi Jonathan David a célébré son but avec une rose à la main

Jonathan David a encore été décisif. Mercredi soir, à Bordeaux, l’attaquant canadien a inscrit le but de la victoire du Losc avant de célébrer cette réalisation avec une rose, en hommage à sa mère décédée il y a trois ans.

En décembre 2019, alors qu’il évoluait encore en Belgique du côté de La Gantoise, Jonathan David a eu la douleur de perdre sa maman. Gravement malade, elle a succombé à un cancer. «On n’oublie jamais sa mère mais chaque jour qui passe rend la peine plus supportable. Il y a encore des moments où je me demande pourquoi tout ça est arrivé mais on ne contrôle pas le cancer», avait confié l’attaquant lillois à Sport Magazine en mars 2020.

Et il a eu une belle pensée pour elle au moment d’inscrire sa 16e réalisation de la saison toutes compétitions confondues. Juste après son but sur la pelouse du Matmut-Atlantique, il a récupéré auprès du banc lillois une rose, comme était prénommée sa mère, avant de l’embrasser et de la brandir vers le ciel entouré de ses coéquipiers. Un très bel hommage du meilleur buteur de Ligue 1 annoncé sur le départ en fin de saison.

Arrivé à Lille en 2020 et sous contrat jusqu’en juin 2025, Jonathan David impressionne par son efficacité et sa régularité et chercherait à relever un nouveau défi. «Pour nous, l’objectif est de terminer la saison à Lille, mais ce sera sa dernière saison là-bas», a indiqué son agent Nick Mavromaras sur Radio Canada.

L’Angleterre et l’Espagne sont ses deux destinations privilégiées. «Je pense que la Premier League est une belle option pour lui. Je pense qu'il aime beaucoup l'Espagne aussi», a ajouté l’agent sans fermer la porte à l’Italie et la Ligue 1. «Ces deux ligues sont une grande priorité pour lui, mais on n'exclut rien. On ne sait jamais, avec le PSG ou les grands clubs italiens».