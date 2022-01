PSG : Encore un joueur positif au Covid-19, d'autres cas à venir ?

Les cas de Covid-19 se multiplient au PSG. Au lendemain de la victoire en 16e de finale de Coupe de France à Vannes (0-4), où il était titulaire dans la cage parisienne, Gianluigi Donnarumma a, à son tour, été testé positif avant d’être placé à l’isolement.

Le gardien italien est le 6e joueur de l’effectif du club de la capitale à être contaminé depuis la fin de la trêve. Avant lui, Lionel Messi, Danilo Pereira, Sergio Rico, Nathan Bitumazala et Juan Bernat avaient été testés positifs. Les nouveaux tests effectués, lundi et ce mardi, par Bernat ont néanmoins été négatifs et il pourra reprendre l'entraînement ce mercredi.

@gigiodonna1 a été testé positif à la Covid-19. Il a été placé à l’isolement et est soumis au protocole sanitaire adapté.





Les tests effectués par Juan Bernat hier et aujourd'hui se sont révélés négatifs. Il reprendra l'entraînement demain. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 4, 2022

Mais avec la contamination du champion d’Europe avec l’Italie l’été dernier, titulaire dans le Morbihan, la situation a des grandes chances de s’aggraver au sein du vice-champion de France. D’autres joueurs auraient également contracté le virus. Rien de très rassurant avant le choc, dimanche, à Lyon en clôture de la 20e journée de Ligue 1.

En attendant les résultats des tests, Donnarumma devrait être suppléé par Keylor Navas dans le Rhône. A condition que le portier costaricien ne soit pas testé positif d’ici à la rencontre. Et comme contre Vannes, Mauricio Pochettino risque d’être contraint de se passer des services de plusieurs joueurs et d’aligner une équipe composée de plusieurs jeunes comme Xavi Simons, Edouard Michut ou encore Eric-Junior Dina Ebimbé.