PSG : le message fort de Kylian Mbappé après les insultes envers une jeune supportrice sur les réseaux sociaux

Il n’est pas resté insensible devant les nombreuses insultes. Kylian Mbappé a dénoncé, ce lundi, le traitement intolérable subi par une jeune supportrice du PSG, qui avait adressé un message à l’attaquant français sur les réseaux sociaux.

Ce week-end, quelques heures avant le choc entre Lyon et Paris, Camille, «petite guerrière de l’association Un sourire pour Camille», avait posté une vidéo destinée au champion du monde tricolore. «Coucou Kylian ! A Paris et en France, il y a des millions de supporters qui comme moi t’aiment vraiment beaucoup. Alors s’il te plaît, reste au Paris Saint-Germain et continue de nous faire rêver encore longtemps. Kylian, je te souhaite une très belle année avec le Paris Saint-Germain et l’équipe de France. Je te fais plein de gros bisous, on t’aime», avait lancé la jeune fan à destination du n°7 parisien, dont le contrat avec Paris s’achève en juin prochain.

Un message rempli de tendresse qui a provoqué de nombreuses réactions déplacées et violentes dénoncées par l’association. Et elles sont arrivées jusqu’à Kylian Mbappé, qui n’a pas caché sa colère. «La violence des commentaires pour une gamine… On est vraiment en train de toucher le fond, a-t-il déploré sur son compte Twitter. Il s’agirait de se ressaisir un peu».

Le crack de Bondy a également pris le soin d'adresser un message beaucoup plus affectueux à Camille, qui se bat contre la maladie. «Je te souhaite également une bonne année ma petite Camille. Continue de te battre comme tu le fais, tu nous donnes une leçon de vie à tous». Des mots qui ont dû réconforter Camille. Et qui prouvent une fois encore que Kylian Mbappé est grand champion sur le terrain, mais aussi en dehors.