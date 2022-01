CAN 2022, Nigeria-Egypte (1-0) : les Super Eagles font chuter les Pharaons

Le Nigeria a battu l'Egypte (1-0), ce mardi, lors de la première journée du groupe D. Kelechi Iheanacho a inscrit l'unique but de la partie.

Privés de Victor Osimhen, leur attaquant phare, et après avoir changé de sélectionneur il y a seulement deux mois, les Super Eagles ont affiché un incroyable visage séduisant contre de pâles égyptiens totalement dépassés dans ce choc entre deux prétendants à la couronne.

[VIDEO - BUT] #CAN2021



Contrôle Grosse frappe du gauche



Kelechi Iheanacho douche l'Egypte d'un but magnifique !!!



Probablement le plus beau but depuis le début de la compétition #NIGEGY https://t.co/eg3l0PGTWF

