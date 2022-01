Judo : le surprenant regret de Teddy Riner

Teddy Riner s’est récemment confié sur sa carrière dans le podcast de Tony Parker, avec un regret assez original.

Le Guadeloupéen, qui a expliqué vouloir s’arrêter après les JO de Paris en 2024, a toutefois quelques regrets dans sa belle et longue carrière. Mais c’est plutôt en dehors des tatamis.

Très porté sur la famille, le quintuple médaillé olympique (2 titres individuels, 1 titre collectif, 2 médailles de bronze) a notamment indiqué que sa carrière l’a forcément empêché de vivre des choses en familles.

Je reçois Teddy Riner, le seul judoka détenteur d'un record de dix titres de champion du monde, que j’ai la chance de compter parmi mes proches. C’est la passion et la motivation qui ont conduit Teddy à tout sacrifier pour se consacrer au judo : https://t.co/OoEVrcmm9m — Tony Parker (@tonyparker) December 20, 2021

«Quand on me dit : ‘Est-ce que tu as toujours voulu être champion ?’ C’est faux. Je n’ai jamais voulu être champion. J’aimais gagner, j’aimais faire du sport, a d’abord expliqué Teddy Riner dans Tony Parker, le podcast sur Spotify. Après, les choses arrivent, pas par hasard mais c’est le fruit de ton travail. C’est des heures et des heures d’entraînements (…), des heures et des heures où tu ne vois pas ta famille. Moi je ne peux pas dire : ‘j’ai vécu ce que mon frère a vécu en soirées, avec la famille. Il y a pleins de choses que j’ai loupé. C’est un regret mais pas un regret.»

Mais le plus grand regret du judoka est beaucoup plus étonnant, comme il le confie par la suite à son ami basketteur qui a, semble-t-il, adoré ce passage.

«On me dit : ‘qu’est-ce que tu regrettes dans ta vie ?’ (…) C’est tout con ce que je vais dire. La seule chose que j’aurais voulu connaître, c’est les amourettes au collège, lance-t-il. Tu sais, le truc où tu as ta copine et après l’école, on se voit, on va boire un verre, on va au cinéma… Tu vois j’ai pas connu ça. Se tenir la main dans la rue, les «on sort ensemble»… J’ai connu autre chose et j’aurais voulu juste connaître les premières amourettes au collège, voilà.»