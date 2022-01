CAN 2022, Algérie - Guinée Equatoriale (0-1) : les tenants du titre s'inclinent et se retrouvent en danger

L'Algérie a été battue par la Guinée-Equatoriale (0-1), à la surprise générale, à la CAN 2022. Le tenant du titre, qui enregistre sa première défaite depuis 35 matchs, est dernier de sa poule avant son troisième match contre la Côte d'Ivoire.

La série s’arrête au plus mauvais moment. Invaincu depuis 35 matchs, les hommes de Djamel Belmadi ont subi une surprenante et embarrassante défaite contre d’incroyables et héroïques Équatoguinéens. Sur une pelouse très compliquée à négocier du stade de Japoma (Douala), les Algériens n’ont jamais réussi à trouver la faille.

A la différence du «Nzalang Nacional» dont le héros s'appelle Esteban Orozco Fernández Obiang Obono. Il a surgi au second poteau sur un corner dévié pour surprendre le grand favori algérien (70e).

Conséquence, l'Algérie est dernière d'un groupe plein de surprises: la Côte d'Ivoire compte 4 points, la Guinée Équatoriale 3, et la Sierra Leone 2, après avoir égalisé à la dernière seconde contre les Éléphants sur une erreur de leur gardien (2-2). Ivoiriens et Algériens se retrouveront jeudi (17h) pour le match de la peur.

Et forcément, le spectre de 1992 se rapproche pour les Algériens. Vainqueurs en 1990, les Fennecs avaient été éliminés dès la phase de poules au Sénégal. Si les poules ne contenaient que trois équipes, ils y avaient déjà croisé la Côte d’Ivoire qui les avait battu 3-0 et avait remporté le titre.