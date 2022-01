OM-Lille (1-1) : Marseille lâche des points et la deuxième place de Ligue 1

L'OM a été accroché par Lille (1-1), dimanche, en clôture de la 21e journée de Ligue 1. A 11 contre 10 une majeur partie de la rencontre, Marseille perd des points précieux et laisse Nice seul deuxième derrière le PSG.

Le point est sauvé mais il peut y avoir de la frustration pour les Olympiens. Dans un Vélodrome rempli de seulement 5000 personnes, les hommes de Jorge Sampaoli, qui restent sur une victoire historique à Bordeaux 44 ans après, n’ont pas été capables d’enchaîner contre les champions de France en titre.

Ce sont d’ailleurs les Nordistes qui ont ouvert le score par Sven Botman, à la réception d'un corner (15e). De quoi jeter un froid sur la Canebière et redonner du mordant à des Dogues qui ont ensuite tenté de doubler la mise rapidement. Seulement, ils ont été stoppé dans leur élan suite à l’exclusion du Lillois Benjamin André (32e).

En seconde période, à force de domination stérile – notamment des passes autour de la surface sans frapper –, l'OM a tout de même fini par égaliser, grâce à Cengiz Ünder, qui a eu le droit à un sublime tifo pour son but victorieux à Bordeaux, sur une frappe enroulée magnifique (1-1, 75e).

«On a fait une bonne entame de match. On a pris un corner et voilà, je n'ai pas été attentif... On est bien revenu en 2e, il nous a manqué un petit peu pour remporter ce match. Même à 10, ils défendaient bien. Ils savent subir. C'est une équipe de Ligue des champions. On a manqué d'efficacité devant le but. On aurait préféré gagner. Mais on a un match en retard, un match important contre un concurrent direct la semaine prochaine... Il ne faut pas baisser les bras», a expliqué William Saliba après la rencontre.

Les Marseillais, qui comptent encore un match en retard contre Lyon, se déplaceront à Lens pour leur prochain match. Attention, à ne pas perdre le Nord.