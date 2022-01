Open d’Australie : Djokovic, TV, favoris… Tout savoir sur l’édition 2022

L’Open d’Australie est le premier tournoi du Grand Chelem de l’année. Voici tout ce qu’il faut savoir sur l'édition 2022.

Quand a lieu l'Open d'Australie ?

L’Open d’Australie se déroule du 17 au 30 janvier dans la Rod Laver Arena de Melbourne.

L’affaire Novak Djokovic

Le n°1 mondial ne sera finalement pas là pour défendre son titre à Melbourne. Après un long feuilleton politico-médico-judiciaire de plusieurs jours, Novak Djokovic, non-vacciné contre le Covid-19, a donc été obligé de quitter le territoire australien, dimanche, veille du tournoi.

Nadal, Medvedev, Tsitsipas… quels favoris ?

Sans Novak Djokovic, véritable maître des lieux à Melbourne qui visait un 10e titre, le tableau s’est un peu plus ouvert. Rafael Nadal sera présent mais n’est pas forcément le grand favori pour la victoire finale. Daniil Medvedev, qui a réalisé une très belle année 2021 et disputé la finale l’an dernier, apparaît plus comme l’ogre du tournoi. Stefanos Tsitsipas et Alexander Zverev seront aussi à surveiller.

Quid du tableau féminin ?

Chez les femmes, le tableau est très ouvert. Il faut dire qu’avec six lauréates différentes lors des six derniers Grands Chelems, bon courage pour prédire qui sera la grande championne à Melbourne. Serena Williams absente, Ashleigh Barty, à domicile, rêve de remporter «son» Majeur alors que Aryna Sabalenka semble être la favorite. A voir également ce que fera Naomi Osaka, tenante du titre, qui revient petit à petit après un problème de santé mentale.

Où sont les Français ?

Après sa victoire à Adélaïde, il y a quelques jours, Gaël Monfils est sûrement le mieux placé des Tricolores. Il faudra aussi suivre Ugo Humbert, Arthur Rinderknech et Corentin Moutet. Chez les femmes, il faudra suivre l’état de forme de Caroline Garcia et Kristina Mladenovic.

Sur quelle chaîne ?

L’Open d’Australie est à suivre en intégralité sur les chaînes du groupe Eurosport.