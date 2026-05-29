Roland-Garros : le jeune brésilien João Fonseca élimine Novak Djokovic dès le troisième tour

Au bout de près de cinq heures de combat, João Fonseca s’est offert une victoire de prestige en venant à bout de Novak Djokovic (4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5). La légende serbe est éliminée dès le troisième tour de Roland-Garros.

Stupeur à Porte d'Auteuil ! Au terme d'une rencontre totalement folle et d'un cinquième set tout aussi fou, Joao Fonseca a signé la plus belle victoire de sa jeune carrière. Après 4h53 de souffrance, sous l'épuisante chaleur parisienne, la pépite brésilienne s'est imposé 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5, mettant fin au parcours de la légende Novak Djokovic, dès le troisième tour de ce Roland-Garros. C'est la première fois depuis 2009 que Nole prend la porte si tôt sur la terre battue parisienne.

Le Serbe avait pourtant pris le meilleur en début de rencontre, en arrachant les deux premiers sets. Mais le n°4 mondial, du haut de ses 39 ans, a ensuite faibli, perdant nettement la troisième manche.

La suite ? Djoko s'est arraché, mais cela n'aura pas suffi. Après avoir laissé filer de peu le quatrième set, au pire des moments, le détenteur de 24 titres en Grand Chelem a été pris de vomissements au début du cinquième et dernière manche. Mais pour se dépatouiller de Novak Djokovic, l'insouciant João Fonseca a sorti trois aces surpuissants de suite pour rallier les huitièmes de finale. Le Brésilien de 19 ans affrontera le vainqueur entre Casper Ruud et Tommy Paul.

Un nouveau vainqueur vainqueur de Grand Chelem

Si le forfait du double tenant du titre Carlos Alcaraz avant le début de compétition, la voie semblait toute tracée pour le n°1 mondial. Problème : Jannick Sinner a craqué physiquement, s'inclinant contre l'Argentin Cerundolo.

Le tableau du Grand Chelem parisien était alors plus ouvert que jamais et l'espoir était grandissant pour Novak Djokovic, qui rêve toujours d'un 25e titre en Majeur. Avec cet abandon de Carlitos, cette imprévisible défaite de Jannick Sinner et cette désillusion pour Djoko, il y aura donc un nouveau vainqueur de Grand Chelem chez les hommes.