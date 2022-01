Open d’Australie : Novak Djokovic a déjà quitté le pays

Il n’a pas traîné. Quelques heures seulement après la décision de la Cour fédérale australienne de rejeter son recours contre l’annulation de son visa, entraînant son expulsion du pays, Novak Djokovic a quitté l’Australie.

Le n°1 mondial a été vu sous garde policière dans un salon de l’aéroport de Melbourne. Aux alentours de 12h30 (22h30 heure australienne), il est ensuite monté à bord d’un avion en première classe à destination de Dubaï. Dans les instants qui ont suivi la décision des autorités locales, survenue à la veille du début de l’Open d’Australie, le Serbe, qui n’est pas vacciné contre le Covid-19, avait indiqué dans un communiqué qu’il allait coopérer «avec les autorités compétentes concernant (s)on départ du pays.» Ce qu’il a fait sans broncher, mettant un terme à un feuilleton de dix jours qui a secoué le monde du tennis.

Novak Djokovic under police guard in Melbourne Airport lounge as he's escorted out of the country >> https://t.co/tgtkevJDts





(Photo via @shanemcinnes) pic.twitter.com/fU7cCJdVMx — FOXSportsAUS (@FOXSportsAUS) January 16, 2022

Loin du tumulte engendré par cette affaire et de Melbourne, où il visait le 21e titre du Grand Chelem de sa carrière, Novak Djokovic, «extrêmement déçu» par cette issue, va «maintenant prendre du temps pour (s)e reposer et récupérer, avant de faire d’autres commentaires que ce qui suit». Mais cet épisode australien risque d’avoir d’importantes répercussions sur la suite de sa carrière.

Et c’est donc sans le nonuple vainqueur du tournoi que le premier Grand Chelem de la saison s’ouvrira dans la nuit de dimanche à lundi en France avec l’ombre de Novak Djokovic qui devrait tout de même planer au-dessus de Melbourne. Les regards seront notamment braqués sur Salvatore Caruso, qui a été repêché pour remplacer le Serbe dans le tableau principal. Et l’Italien (150e mondial), qui s’est qualifié comme «le lucky loser le plus célèbre de l’histoire», sera opposé, ce lundi, au Serbe Miomir Kecmonovic (78e).