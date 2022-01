UFC 270 : Ciryl Gane-Francis Ngannou, qui est le favori des bookmakers ?

Le combat le plus attendu de ce début d’année. Ciryl Gane affronte Francis Ngannou, samedi soir, à l’UFC 270 pour la ceinture des poids lourds. Et à Anaheim (Etats-Unis), le Français entrera dans l’octogone en favori des bookmakers face au champion Franco-camerounais.

En Californie, «Bon Gamin» va tenter de devenir le premier Français champion de la plus grande organisation mondiale de MMA. Mais la tâche ne sera pas simple pour le pensionnaire de la MMA Factory à Paris, où il a côtoyé par le passé Ngannou. «Le champion est un très grand fighter, qui a beaucoup de puissance, et c’est le boss final de mon jeu vidéo», a-t-il récemment confié dans une interview accordée à The MMA Hour. Mais le Tricolore de 31 ans, originaire de la Roche-sur-Yon, est invaincu avec 10 victoires en autant de combats, dont quatre par KO et trois par soumission.

Des statistiques impressionnantes qui font de Ciryl Gane le favori des bookmakers avec une cote de 1,66 sur Winamax contre 2,30 pour Francis Ngannou, malgré un palmarès tout aussi impressionnant avec 16 succès en 19 combats (3 défaites). Les cotes sont pratiquement identiques sur Unibet (1,66 pour Gane, 2,25 pour Ngannou), Zebet (1,62 pour Gane, 2,25 pour Ngannou), Parions Sport (1,65 pour Gane, 2,05 pour Ngannou) ou encore Betclic (1,65 pour Gane, 2,25 pour Ngannou). La tendance est semblable du côté de PMU, où la victoire du Français est cotée à 1,46 contre 1,90 pour le champion en titre.

Les bookmakers auront-ils vu juste ? Ciryl Gane va-t-il s’emparer du titre suprême ? Réponse aux alentours de 4h du matin dans la nuit de samedi à dimanche, à l’issue d’un combat qui a déjà beaucoup fait parler. Et c'est encore loin d’être fini.