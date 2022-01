Vidéo : le sublime but d'Achraf Hakimi avec le Maroc à la CAN

Achraf Hakimi a inscrit un joli coup franc contre le Gabon (2-2), mardi soir à la CAN 2022, permettant au Maroc de terminer premier du groupe C.

Le latéral droit du PSG a sorti son costume de héros de la nation marocaine. Menés au score (2-1) à l’approche de la fin du temps réglementaire, les hommes de Vahid Halilhodzic ont pu compter sur l’ancien joueur de l’Inter Milan, qui a marqué ce sublime coup franc dans la lucarne opposée du portier gabonais (84e).

Avant ça, les Marocains, déjà qualifiés pour les huitièmes de finale avant le coup d’envoi mais pas assurés de leur place finale dans cette poule, avaient d’abord concédé l’ouverture du score par Jim Allevinah qui profitait d’une terrible glissade de Sofian Chakla (22e).

Puis, les lions de l'Atlas ont dû attendre la 74e minute pour que Sofiane Boufal égalise sur penalty.

Mais les Panthères, malgré les départs de Mario Lemina et Pierre-Emerick Aubameyang, ont continué de pousser et ont repris l’avantage après un but contre son camp du Rennais Nayef Aguerd (81e). C’est là qu’Achraf Hakimi a décidé de sortir le grand jeu.

Grâce à ce nul, le Maroc termine donc premier du groupe C (7 pts) devant le Gabon (5 pts). Les Comores, surprenants vainqueurs du Ghana, finissent troisièmes (3 pts). Les Black Stars d’André Ayew sont bons derniers et éliminés avec un petit point.