PSG : Une joueuse met un terme à sa carrière pour préserver sa santé mentale

Quelques mois et puis s’en va… Arrivée l’été dernier au PSG, Stéphanie Labbé a rompu, mercredi, son contrat avec le club de la capitale. Agée de 35 ans, la gardienne de but canadienne souhaiterait préserver sa santé mentale et tourner la page du football, selon Le Parisien.

Elle n’a même pas attendu la fin de son contrat en juin prochain. Stéphanie Labbé, championne olympique avec le Canada l’été dernier à Tokyo, a préféré tout arrêter en cours de saison pour son bien-être. Peu après avoir conquis la médaille d'or, la gardienne, qui évoluait en Suède la saison dernière, s’était confiée sur son expérience difficile au Japon. Elle avait notamment souffert de crises de panique durant le tournoi avant de terminer les Jeux très éprouvée sur le plan mental et émotionnel.

«J’ai passé les 48 heures qui ont suivi la finale allongée dans une pièce sombre», avait notamment confié l’ancienne gardienne de Rosengard (Suède) sur le site de la Fifpro. Si elle a ensuite rejoint le club de la capitale, où elle partageait le poste de n°1 avec Barbara Votikova, l’envie de raccrocher définitivement était de plus en plus présente.

Touchée par le Covid-19 avant l’hiver, elle a muri sa réflexion et sa décision lors de quelques jours de vacances passées dans son pays auprès de ses proches. Et à son retour, Stéphanie Labbé, qui a disputé trois matchs de championnat et trois rencontres de Ligue des champions avec Paris sans encaisser le moindre but, a informé les dirigeants parisiens de sa volonté de se retirer du monde professionnel, elle qui avait déjà fait une pause dans sa carrière par le passé.

«Le foot a provoqué parmi les moments les plus sombres de ma vie», a-t-elle affirmé, les larmes aux yeux, dans une vidéo publiée ce mercredi. De son côté, le PSG, qui souhaite l’accompagner au mieux dans son après-carrière et qui a accepté de la libérer de ses derniers mois de contrat, lui a présenté «ses meilleurs vœux de réussite pour sa reconversion professionnelle».