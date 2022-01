Amel Majri devient la première footballeuse française enceinte en activité

L’Olympique lyonnais (OL) a annoncé vendredi 14 janvier la grossesse de la milieu de terrain Française Amel Majri, actuellement en convalescence suite à une grave blessure au genou.

Amel Majri vient de marquer – sans doute sans le vouloir – l’Histoire du football féminin Tricolore. La joueuse de 28 ans, enceinte, va ainsi devenir la première footballeuse française en activité à connaître la maternité.

L’Olympique Lyonnais félicite @AmelMajri7 et son mari qui attendent un heureux évènement https://t.co/oT6V05f4FQ pic.twitter.com/p5Pbcd7kAo — OL Féminin (@OLfeminin) January 14, 2022

Six fois championne d’Europe en club, Amel Majri «continuera d’être suivie de près par le staff médical du club pour poursuivre sereinement sa grossesse et la rééducation de son genou», a précisé l’OL.

Car la saison de l’ailière aux 66 sélections en équipe de France, avait été interrompue après une lourde blessure au genou – rupture des ligaments croisés - survenue le 1er octobre 2021. Sa participation à l’Euro était d'ailleurs largement compromise.

Un phénomène qui se multiplie

Si Amel Majri est une pionnière dans le football, les sportives de haut niveau françaises devenues maman en activité sont de plus en plus nombreuses. Avec des carrières sportives qui s’allongent, une diminution de la fertilité après 35 ans, attendre la fin de sa carrière pour fonder une famille n’est plus une obligation pour les athlètes.

A l’instar de Laura Glauser (handball), de Melina Robert-Michon (athlétisme) ou encore d’Auriane Mallo (escrime), Amel Majri n’a donc, elle aussi, pas hésité à faire une pause maternité avant de retrouver la compétition.

Mais la grossesse reste un sujet délicat dans le milieu sportif. La crainte d’un arrêt de carrière prématuré, la difficile programmation d’une grossesse dans un calendrier sportif, ou encore la peur de ne pas retrouver son niveau, freinent encore nombre d’athlètes vers l’expérience de la maternité.