PSG : Kylian Mbappé absent de l’entraînement et incertain contre Reims

Nouvelle inquiétude au PSG. Kylian Mbappé n’a pas participé, ce mercredi, à l’entraînement collectif du club de la capitale. Sa présence pour la réception de Reims, dimanche, en clôture de la 22e journée de Ligue 1, est incertaine.

L’attaquant parisien souffre d’une douleur à l’adducteur gauche et est resté en soins. «Un point sera fait vendredi pour juger de l’évolution», a indiqué le club de la capitale dans un communiqué. Ce point devrait déterminer s’il pourra tenir sa place sur la pelouse du Parc des Princes pour la venue du club champenois. Un forfait serait un coup dur pour l’actuel leader du championnat.

L’international tricolore est l’homme fort du club parisien cette saison. En championnat, il a inscrit 10 buts en 19 rencontres et délivré 8 passes décisives. Des performances qui font de lui le joueur le plus décisif de Ligue 1 devant Wissam Ben Yedder (Monaco) et Gaëtan Laborde (Rennes).

Mais Paris devrait pouvoir compter sur le retour de Lionel Messi. Touché par le Covid-19 pendant la trêve, le septuple Ballon d’or argentin a repris l’entraînement avec le groupe, mardi, et devrait être à la disposition de Mauricio Pochettino. Keylor Navas, dont le test s’est révélé négatif, reprendra, lui, l’entraînement adapté ce jeudi.

De son côté, Neymar, qui se remet de sa blessure à la cheville, doit reprendre la course en début de semaine prochaine et pourrait retrouver la compétition à la fin du mois contre Nice en Coupe de France (31 janvier) ou la semaine suivante lors du déplacement à Lille en championnat (6 février). L’optimisme est en tout cas de mise pour qu’il soit prêt pour le 8e de finale aller de la Ligue des champions contre le Real Madrid (15 février).