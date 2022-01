WRC : Le grand huit de Sébastien Loeb vainqueur du rallye de Monte-Carlo

Le duel de champion du monde entre Sébastien Loeb et Sébastien Ogier a tourné à l’avantage de l’Alsacien. Au volant de sa Ford, le pilote français a remporté, ce dimanche 23 janvier, le rallye de Monte-Carlo, première épreuve du championnat du monde de WRC. Avec ce 8e succès en Principauté, Loeb a égalé le record d’Ogier.

Sébastien Loeb est inusable. A bientôt 48 ans (le 26 février), il continue d’écrire l’histoire des rallyes. En plus d’avoir décroché la 80e victoire de sa carrière en WRC, sa première depuis le Rallye de Catalogne en 2018, il est devenu le pilote le plus âgé à remporter une manche du championnat du monde (47 ans et 11 mois).

Un nouvel exploit dans la riche carrière du nonuple champion du monde qui a parfaitement géré la transition, en moins d’une semaine, entre le sable du Dakar et les routes du Monte-Carlo. Accompagné de sa nouvelle copilote Isabelle Galmiche, qui est aussi professeur de maths dans la vie, il a fait parler son expérience et bénéficier de concours de circonstances favorables pour triompher.

Après avoir occupé la première place du rallye de la 5e à la 9e spéciale, il a vu Sébastien Ogier passer en tête. Et le tenant du titre semblait filer vers la victoire avec une avance confortable sur son rival (près de 25 secondes). Mais Ogier a été victime d’une crevaison dans l’avant-dernière spéciale avant d’écoper de dix secondes de pénalité pour avoir anticiper le départ de la Power Stage, laissant la victoire à Sébastien Loeb.

«On a eu de la chance», a lancé l’Alsacien au moment de franchir la ligne d’arrivée. Mais il n’a pas caché sa joie après être tombé dans les bras de sa femme. «C’est une sensation incroyable. Ça faisait longtemps. J’espérais être dans le rythme, mais de là à gagner. Cette victoire, c’est juste incroyable», s’est-il félicité au micro de Canal+.

Sébastien Loeb va savourer comme il se doit cette victoire avant de revenir un peu plus tard dans la saison. Avec évidemment un 81e succès dans son viseur pour écrire encore un peu plus sa légende et l'histoire des Rallyes.