Danemark-France (29-30) : les Bleus qualifiés pour les demi-finales de l'Euro 2022 de handball

L'équipe de France de handball s'est qualifiée pour les demi-finales de l'Euro 2022 en battant le Danemark (29-30) mercredi soir lors du dernier match du tour principal. Les Bleus affronteront la Suède vendredi pour une place en finale.

Quelle remontada ! Dos au mur avant la rencontre, complètement dépassés dès le coup d’envoi et Menés de 5 buts (27-22) à douze minutes de la fin du match, les champions olympiques français ont renversé la rencontre pour finalement s'imposer grâce aux jets de 7 mètres de Hugo Descat.

[LIVE] Euro de handball



LES BLEUS SONT EN DEMI-FINALE !!!!!



Un reversement de situation incroyable pour s'imposer face au Danemark et terminer 1er de son groupe !#DANFRA pic.twitter.com/1PnxhFQJst — beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 26, 2022

Alors que l’Islande avait fait le travail plus tôt dans l'après-midi, en dominant le Monténégro (34-24), les hommes de Guillaume Gille, toujours confiné, étaient dans l'obligation de réaliser un résultat face aux Danois privés notamment de Mikkel Hansen, pour s'inviter dans le dernier carré. Ils ont sorti le grand jeu.

«C'est énorme ! On a été un petit peu pris par l'enjeu en début de match, on rate complètement notre entame, surtout en défense on prend l'eau et on a rien pour se rassurer. Mais on apprend de nos erreurs, derrière on n'a rien lâché. On est resté à moins cinq longtemps, on y a toujours cru et au final on est récompensés», a déclaré Valentin Porte.

Première de son groupe, la France affrontera la Suède en demi-finale vendredi. Les Suédois avaient privé les Bleus de finale mondiale l’an dernier en Egypte.