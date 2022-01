France-Suède, demi-finale de l’Euro 2022 de handball : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Revenue de très loin contre le Danemark pour arracher son billet pour les demi-finales, l’équipe de France affronte la Suède, ce vendredi, pour une place en finale de l’Euro 2022 de handball. Voici le programme TV.

Ces Bleus sont des miraculés. Au bord du précipice et de l’élimination face aux Danois, les champions olympiques en titre ont réalisé une incroyable «remontada» pour terminer en tête de leur groupe et se hisser dans le dernier carré, où ils retrouveront les Suédois. De vieilles connaissances pour les hommes de Guillaume Gille qui avaient été éliminés il y a un an quasiment jour pour jour par cette équipe de Suède au même stade de la compétition au Mondial en Egypte.

Au Caire, les Tricolores, qui visaient un 7e sacre, étaient passés à côté de leur rencontre (26-32) avant d’être battus ensuite par l’Espagne pour la médaille de bronze. L’heure de la revanche a donc sonné pour les coéquipiers de Valentin Porte. «On a une belle revanche à prendre», a lancé le coach adjoint de l’équipe de France Erick Mathé, encore plus motivé et déterminé pour conquérir un 3e titre continental. «Mais maintenant il n’y a plus grand-chose qui peut nous arrêter», a-t-il ajouté.

Et en finale, les Bleus pourraient retrouver à nouveau le Danemark, opposé dans l’autre demi-finale à l’Espagne là aussi pour un remake du Mondial 2021. Mais chaque chose en son temps. Ils doivent d’abord surmonter l’obstacle suédois pour effacer la désillusion de l’année dernière et s’ouvrir les portes d’une nouvelle finale, moins de six mois après le titre olympique décroché à Tokyo face… au Danemark.

Le programme TV

France-Suède



Demi-finale de l’Euro de handball



Vendredi 28 janvier



A partir de 20h30 en direct et en intégralité sur BeIN SPORTS 1 et TF1