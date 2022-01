Open d’Australie : Roger Federer et Novak Djokovic félicitent Rafael Nadal pour son 21e titre du Grand Chelem

Un titre pour l’Histoire. Vainqueur, ce dimanche, de l’Open d’Australie, contre Daniil Medvedev, Rafael Nadal est devenu seul le joueur le plus titré en Grand Chelem avec 21 sacres en Majeur. Et cette performance a été saluée par ses deux plus grands rivaux Roger Federer et Novak Djokovic.

Le Suisse a été le premier à adresser ses félicitations à son «ami» et «grand rival». «Mes sincères félicitations pour être devenu le premier homme à remporter 21 titres simples du Grand Chelem», a-t-il posté sur compte Instagram avant de livrer une drôle d’anecdote lorsqu’ils étaient tous les deux blessés. «Il y a quelques mois, nous plaisantions sur le fait que nous étions tous les deux sur des béquilles. Incroyable. Ne jamais sous-estimer un grand champion», a ajouté Federer, qui compte 20 titres du Grand Chelem.

Il a ensuite loué la persévérance et l'état d’esprit hors du commun de l'Espagnol. «Ton incroyable éthique de travail, ton dévouement, ton esprit de combat sont une inspiration pour moi et pour d’innombrables autres personnes dans le monde. Je suis fier de partager cette époque avec toi et honoré de jouer un rôle en te poussant à aller plus loin, comme tu l’as fait pour moi au cours des 18 dernières années.»

Quelques instants plus tard, Novak Djokovic, privé d'Open d'Australie après avoir vu son visa annulé en raison de sa non-vaccination contre le Covid-19, a lui aussi adressé un message à Nadal. «Félicitations à Rafael Nadal pour son 21e Grand Chelem. Un exploit incroyable. Une combativité toujours impressionnante qui l'a emporté une fois de plus», a posté sur Twitter le Serbe, qui avait été privé d’un 21e sacre en Grand Chelem en septembre dernier en finale de l’US Open par… Daniil Medvedev.

Congratulations to @RafaelNadal for 21st GS. Amazing achievement. Always impressive fighting spirit that prevailed another time. Enhorabuena @Medwed33 gave it his all out there and played with the passion and determination we have come to expect from him. pic.twitter.com/DsOvK8idNc

— Novak Djokovic (@DjokerNole) January 30, 2022