Photos : un joueur de Manchester United accusé de viol et de violences par sa compagne

Nouveau scandale en Angleterre. Une jeune femme, présentée comme la compagne ou l’ancienne petite amie de Mason Greenwood, a accusé l’attaquant de Manchester United de violences physiques à travers des photos et vidéos postées sur les réseaux sociaux avant que les publications ne soient supprimées.

L’affaire fait grand bruit actuellement de l’autre côté de la Manche. Harriet Robson a dénoncé, dans la nuit de samedi à dimanche, les actes de violences qu’elle aurait subi de la part de l’international anglais en partageant des clichés de son visage et sa bouche ensanglantés ainsi que de son corps couvert d’hématomes. «À tous ceux qui veulent savoir ce que Mason Greenwood me fait», a-t-elle écrit en légende.

Sur son Instagram, Harriet Robson accuse Mason Greenwood, son petit-ami, de l'avoir battue et de l'avoir forcée à avoir un rapport sexuel. pic.twitter.com/NkH8aILhLN — Manchester United (@MUnitedFR) January 30, 2022

Elle a également posté un enregistrement audio pour dénoncer un rapport sexuel forcé qu’il aurait eu avec l’ancien joueur du Borussia Dortmund (20 ans) en octobre dernier. Dans cet enregistrement, on entend un homme dire : «Bouge tes putains de jambes». Et la jeune femme de répondre : «Non, je ne veux pas faire l'amour». «Je m'en fous de ce que tu veux, petite merde», lance ensuite l’homme. Ces publications ont été effacées quelques instants plus tard par la jeune femme.

Mason Greenwood forcing his ex girlfriend to have sex with him recorded… this is genuinely sickening to hear pic.twitter.com/t5hkvfv4HJ — ً (@erlingtxt) January 30, 2022

Manchester United n’a pas tardé face à l’ampleur prise par l’affaire. Dans un communiqué, adressé à plusieurs médias comme la BBC et Manchester Evening News, le club du nord de l’Angleterre a indiqué avoir connaissance des «images et allégations qui circulent sur les réseaux sociaux» et de rappeler qu’il «ne cautionne pas la violence de quelque sorte que ce soit». Mais la formation mancunienne s’est refusée «à plus de commentaires tant que les faits n'auront pas été établis». Mason Greenwood n’a lui pour l’heure pas réagi.