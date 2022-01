Affaire Kheira Hamraoui : des enregistrements présumés de la joueuse du PSG fuitent sur les réseaux sociaux

L'affaire Kheira Hamraoui continue de faire couler de l'encre. Sur les réseaux sociaux, des enregistrements vocaux attribués à la joueuse du Paris Saint-Germain ont fuité ces dernières heures.

Dans les enregistrements diffusés sur Twitter, on entendrait ainsi Kheira Hamraoui évoquer Eric Abidal, en déclarant notamment : «Il avait des sentiments pour moi, je suis sûre à un milliard de pour cent [...] Je pense que lui c'est le numéro 1, niveau bouffon. Cette histoire me fait trop rire. Je le voyais comme le mec qui faisait ses prières, muslim, droit, le couple parfait. Et en fait quand je vois ça je me dis que tout ça c'est que du fake. Si vous êtes heureux, vous n'avez même pas besoin de vous afficher ».

La footballeuse n'aurait également pas mâché ses mots sur Hayet Abidal, l'épouse de l'ancien joueur de l'équipe de France. «Qu'elle ne fasse pas la folle avec moi [...] Genre elle voulait divorcer [...] », aurait-elle lancé.

En novembre dernier, Hayet Abidal avait en effet confirmé la liaison entre son mari et Kheira Hamraoui, annonçant dans la foulée qu'elle allait déposer une demande de divorce à Barcelone, après plus de quatorze ans de mariage.

Son avocat Nicolas Cellupica avait transmis à l'AFP un communiqué dans lequel il expliquait qu'Eric Abidal avait «avoué à son épouse entretenir une relation adultérine avec Madame Hamraoui».

kheira hamraoui violemment agressée

Le 4 novembre dernier, Kheira Hamraoui avait été victime d'un guet-apens, alors que deux hommes l'ont agressée en la frappant sur les jambes avec une barre de fer. L'enquête, qui n'a pas encore été résolue, s'était d'abord penchée sur sa coéquipière Aminata Diallo. Cette hypothèse écartée, un règlement de compte lié à la relation extra-conjugale d'Eric Abidal avec Kheira Hamraoui a finalement été avancé.

Dans la foulée, Eric Abidal avait publié un message sur sa page Instagram, dans lequel il demandait pardon à sa femme Hayet. «Hayet Abidal pardonne moi. Peu importe ta décision, tu resteras à mes yeux la femme de ma vie, et surtout la mère de nos merveilleux enfants. Je mérite cette humiliation même si elle me tue vivant. El hamdouli'allah An sha'allah un jour tu me pardonneras», avait-il écrit.

Si Kheira Hamraoui n'a pas confirmé être l'auteure de ces enregistrements, Hayet Abidal a remercié en story Instagram l'influenceur Marc Blata d'avoir relayé des informations sur la relation entre son mari et la footballeuse.