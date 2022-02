«Il a un accord avec un autre club» : Le président Laporta explique pourquoi Ousmane Dembélé n’a pas voulu quitter Barcelone

Ousmane Dembélé finira la saison avec la saison avec le FC Barcelone et ira jusqu’au terme de son contrat qui s’achève en juin. Malgré des offres de plusieurs clubs en fin de mercato, l’international tricolore a refusé de quitter la formation catalane, car il aurait déjà «un accord avec un autre club», d’après le président Joan Laporta.

Cet hiver, le Barça a tenté de se débarrasser du champion du monde 2018 pour récupérer une indemnité de transferts et éviter de le voir partir libre dans moins de six mois. Mais il n’y est pas parvenu. Car même si Dembélé s’est vu brandir la menace de ne plus jouer d’ici à la fin de saison, après avoir repoussé toutes les offres de prolongation proposées par le club, il a préféré rester en Espagne.

«La situation de Dembélé est difficile à comprendre», a commenté Joan Laporta, affirmant avoir reçu des offres d'au moins deux clubs ces derniers jours. «Nous sommes très surpris qu’il n’ait pas accepté cela et la dernière venait d’un club anglais», a confié le président barcelonais. «Il a préféré rester ici, ce n’est pas bon, ni pour lui, ni pour le club», a-t-il ajouté.

Et si Ousmane Dembélé, libre de s’engager dans le club de son choix depuis le 1er janvier, n’a pas souhaité partir, c’est qu’il aurait trouvé sa future destination, sans que celle-ci ne soit encore connue. «Nous pensons qu’il a un accord avec un autre club, c’est ce qui nous a été dit», a lâché Joan Laporte.

Cela ne devrait pas arranger la situation de l’ancien Rennais qui pourrait être écarté jusqu’au terme de la saison et ne plus revêtir le maillot des Blaugrana.