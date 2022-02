Benjamin Mendy : une nouvelle accusation de tentative de viol à l’encontre du défenseur

Les charges continuent de s’accumuler contre Benjamin Mendy. Convoqué, ce mercredi, à une audience préliminaire devant le tribunal de Chester, initialement prévue le 24 janvier dernier, le défenseur français a vu son dossier s’alourdir encore un peu plus avec une nouvelle accusation concernant une tentative de viol.

Dans la tourmente depuis la fin du mois d’août, le champion du monde 2018 était déjà visé par sept chefs d’accusation pour viol sur quatre femmes et un autre d’agression sexuelle sur une cinquième commis entre octobre 2020 et août 2021.

Incarcéré le 27 août dans une prison privée, le joueur de Manchester City bénéficie depuis le 7 janvier dernier d’une liberté conditionnelle après avoir passé 134 jours en détention provisoire.

Il reste néanmoins soumis à strict contrôle judiciaire, avec «une surveillance électronique avec couvre-feu». La justice britannique lui impose également de «vivre et dormir» dans son domicile du Cheshire et il a interdiction de «contacter les plaignantes ou les témoins» impliqués dans l’enquête.

La prochaine audience préliminaire a été fixée par le juge au 11 mars prochain. Elle doit servir à préparer le procès qui doit se dérouler à partir du 25 juillet et pourrait durer six semaines. Il devrait également concerner Louis Saha Matturie (40 ans). Ce membre supposé de l’entourage Benjamin Mendy est, de son côté, visé par sept chefs d’accusation de viol et trois d’agression sexuelle.