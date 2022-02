Nancy : Les joueurs punis avec un entraînement en pleine nuit après la débâcle à Valenciennes

Albert Cartier n’a pas du tout apprécié la débâcle de son équipe, mardi soir, à Valenciennes (6-1). Au retour en Lorraine, l’entraîneur de Nancy, fraîchement nommé sur le banc de la lanterne rouge de Ligue 2, a imposé à ses joueurs un entraînement en pleine nuit, a rapporté, ce mercredi, l’Est Républicain.

Le club lorrain a effectué en bus les quelques 400 kilomètres qui séparent Valenciennes de Nancy. Et à leur arrivée au centre d’entraînement aux alentours de 2h du matin, les joueurs n’ont pas regagné leur domicile.

A la mi-temps du match de la 22e journée de Ligue 2, le coach nancéien avait prévenu les coéquipiers de Grégoire Lefebvre, qui étaient largement menés dans le Nord (5-1), qu’ils auraient le droit à un entraînement s’ils encaissaient un nouveau but dans le second acte. Et à peine cinq minutes après la pause, ils ont vu les Valenciennois trouver le chemin des filets une 6e fois.

Albert Cartier a alors tenu parole. A la descente du bus, l’ensemble de l’effectif a pris la direction des installions du club pour une séance d’entraînement en salle qui a duré une heure. Ce n’est que vers 3h du matin que les joueurs ont pu rentrer chez eux et se coucher.

Après 22 journées de championnat, Nancy occupe la dernière place du classement de Ligue 2 avec 9 points de retard sur Bastia (17e). Et la réception, ce week-end, de Caen (14e à dix points) pourrait décisive dans la lutte pour le maintien.