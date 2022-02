PSG : Mauricio Pochettino partant en fin de saison, un énorme salaire pour attirer Zinedine Zidane ?

Sans surprise, le PSG se prépare à un nouveau changement d’entraîneur. Malgré un contrat, jusqu’en juin 2023, Mauricio Pochettino partira au plus tard à la fin de la saison. Et pour le remplacer, le club de la capitale compte mettre les moyens pour attirer Zinedine Zidane.

Un an à peine après son arrivée sur le banc parisien, le sort de Mauricio Pochettino apparaît comme déjà scellé. Le coach argentin est lassé par sa situation à Paris et ne pense qu’à retourner en Angleterre, où Manchester United est toujours intéressé par sa venue. Et sa décision de partir serait déjà prise, peu importe l’issue de cette saison.

Du côté des dirigeants parisiens, ils sont déçus par le jeu développé, mais aussi par les résultats avec notamment la récente élimination en 8e de finale de la Coupe de France contre Nice. Mauricio Pochettino détient d’ailleurs le pire ratio de victoires pour un entraîneur depuis l’arrivée de QSI. La décision aurait donc d'ores et déjà été prise de ne pas poursuivre l’aventure avec l’ancien entraîneur de Tottenham.

Et pour lui succéder, ils ont fait de Zinedine Zidane leur priorité pour remettre un peu d’ordre dans le vestiaire. Sans club depuis son départ du Real Madrid en fin de saison dernière, l’ancien meneur de jeu ambitionnait de prendre en mains la destinée de l’équipe de France après la Coupe du monde 2022 au Qatar. Mais alors que Didier Deschamps pourrait finalement prolonger à la tête des Bleus, le Ballon d’or 1998 aurait ouvert la porte à une arrivée au PSG en fin de saison. A certaines conditions, et notamment le départ de Leonardo de plus en plus contesté en interne.

Une exigence qui pourrait être acceptée par l’Etat-major du PSG. Pour convaincre Zidane de s’assoir sur le banc, les dirigeants seraient prêts à tous les sacrifices, en lui offrant notamment les pleins pouvoir et un salaire pour le moins conséquent. Ses émoluments pourraient être supérieurs aux 12 millions d’euros qu’il percevait au Real Madrid, selon foot mercato. De quoi finir de le persuader de rallier Paris ? Réponse dans les prochaines semaines.