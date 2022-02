JO 2022 : le champion olympique de combiné nordique Jason Lamy Chappuis co-pilote de l'avion des Bleus

Un retour aux sources pour le champion olympique Jason Lamy Chappuis : reconverti en pilote de ligne, il a accompagné les Bleus de Genève à Paris avant leur départ pour la Chine, ce vendredi 4 février.

En 2010, c’était son année : Jason Lamy Chappuis était sacré champion olympique de combiné nordique à Vancouver (Canada), avant de remporter six épreuves de Coupe du monde.

Quatre ans plus tard, il a été le porte-drapeau de la délégation française pour les Jeux olympiques de Sotchi. Et a poursuivi son ascension : 27 victoires en Coupe du monde, dix médailles mondiales dont cinq en or, un titre olympique…

Co-pilote #AirFrance du vol entre Genève et #ParisCDG aujourd’hui, j’ai pu accompagner mes anciens coéquipiers de l’équipe de France qui partent pour #Pékin2022



Le relais est passé, à vous de jouer !



Je vous souhaite le meilleur ! pic.twitter.com/I8HSTpkyYN — Jason Lamy Chappuis (@jlamychap) February 4, 2022

Un pied dans la neige, l’autre au-dessus des nuages

Entre 2015 et 2017, les médailles ont été plus rares : Jason Lamy Chappuis préparait en effet son diplôme de pilote de ligne.

Un rêve qui devient réalité en 2019 : l’athlète, 35 ans aujourd’hui, a déchaussé ses skis pour travailler chez Air France. Et comme le destin (et le responsable du planning chez Air France) fait décidément bien les choses, le relais est passé.

Le Jurassien faisait partie des trois pilotes du vol qui a emmené une partie de la délégation française – dont les combinés nordiques – à Paris, avant qu’ils ne décollent pour Pékin.

L'occasion d'un retour sur les réseaux sociaux pour Jason Lamy Chappuis, qui s’est largement réjoui de cette surprise. Souhaitant toute la réussite possible à ses anciens coéquipiers.