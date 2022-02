De la Haute-Savoie aux JO d’hiver : la belle histoire de Samuel Ikpefan

Grâce à lui, le Nigeria participera aux Jeux Olympiques d’hiver pour la deuxième fois d’affilée. Samuel Ikpefan va devenir le premier skieur de l’histoire à représenter le Nigeria aux JO d’hiver de Pékin.

Difficile d’imaginer un tel parcours. Né en Haute-Savoie, Samuel Ikpefan skie maintenant sous l’étendard nigérian.

«J’ai voulu reprendre le haut-niveau et me tourner vers ma deuxième nationalité», a-t-il confié.

Difficile d’imaginer que l’on puisse s’adonner à ce sport dans ce pays chaud. Il existe pourtant une Fédération de ski nigériane, comme il l'a découvert sur place : «j’ai dû amener mon matériel au Nigeria… C’était super atypique !»

Faire ses preuves

Coupe du monde, mondiaux, les compétitions internationales s’enchaînent pour l’athlète qui doit faire ses preuves, envers et contre tout : «à 39 degrés, faire du ski au Nigeria, il n’y a personne qui fait ça !»

«On doit trouver des moyens financiers, se constituer un staff… C’est un peu plus dur», admet-il.

Mais ce travail de l’ombre a payé : Samuel Ikpefan est dorénavant le premier skieur de l’histoire à représenter ce pays. Et en est fier : «je vis africain et européen. Je mange africain et européen. J’écoute africain et européen… Forcément, c’est une fierté. Pour moi, pour ma famille, mes ancêtres, le peuple africain et nigérian.»