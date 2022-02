Sénégal-Egypte, finale de la CAN 2022 : à quelle heure et sur quelle chaine ?

La finale de la CAN 2022 verra l’Egypte, en quête d’un 8e titre, et le Sénégal, qui rêve d’un premier sacre, s’affronter, ce dimanche, à Yaoundé (Cameroun). Voici le programme TV complet.

Sadio Mané d’un côté. Mohamed Salah de l’autre. S’ils sont coéquipiers tout au long de la saison à Liverpool, les deux meilleurs joueurs d’Afrique seront adversaires dans la capitale camerounaise. Avant de se retrouver en mars au Caire et à Dakar pour un barrage explosif vers la Coupe du monde au Qatar, ils vont tenter d’emmener leur pays sur le toit du continent africain.

Si les deux équipes ont connu une entrée en matière compliquée dans la compétition, elles sont montées en puissance pour se hisser jusqu’en finale, guidées par leurs maîtres à jouer. L’Egypte et Salah ont écarté la Côte d’Ivoire (0-0, 5 t.a.b. à 4), le Maroc (2-1 a.p.) et le Cameroun (0-0, 3 t.a.b. à 1), alors que le Sénégal et Mané ont sorti le Cap-Vert réduit à neuf (2-0), la Guinée équatoriale (3-1) et le Burkina Faso (3-1).

L’Egypte de Salah et le Sénégal de Mané restent tous les deux sur une finale perdue, contre le Cameroun en 2017 pour les Pharaons (2-1) et face à l’Algérie en 2019 (0-1) pour les Lions de la Teranga. L’un comme l’autre vont chercher à effacer ce mauvais souvenir pour offrir une 8e couronne à l’Egypte pour Mohamed Salah et un tout premier sacre au Sénégal pour Sadio Mané.

Le programme TV

Sénégal-Egypte



Finale de la CAN 2022



Dimanche 6 février



A partir de 20h en direct sur beIN SPORTS 1, Canal+ Afrique et TMC