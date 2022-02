JO 2022 : Quentin Fillon Maillet offre la première médaille d’or à la France

Il est bien le nouveau patron du biathlon. Déjà en tête de la Coupe du monde, Quentin Fillon Maillet a offert, ce mardi, à la France sa première médaille d’or aux JO 2022 de Pékin en s’imposant avec brio sur l’Individuel hommes (15 km). Il a devancé le Biélorusse Anton Smolski et le Norvégien Johannes Boe.

A Pyeongchang, il était passé complétement à côté de ses Jeux, terminant très loin sur chacune des courses. Quatre ans plus tard, Quentin Fillon Maillet répond présent au rendez-vous. Débarqué en Chine avec le costume de favori, il assume parfaitement ce statut.

S’il avait été frustré par la Norvège et Johannes Boe, samedi, sur le relais mixte, en devant se contenter de l’argent, le Jurassien a pris une éclatante revanche face au tenant du titre. Et pourtant, il s’est fait très peur. Après un premier passage parfait devant les cibles, il a commis une première faute, synonyme d’une minute de pénalité, puis un deuxième lors de son troisième passage sur le pas tir. Ces deux erreurs semblaient rédhibitoires pour monter sur le podium et encore plus sur la première marche.

Mais Quentin Fillon Maillet, qui a réalisé le 5/5 sur son dernier tir, a été impérial sur les skis pour décrocher la première médaille d’or olympique de sa carrière. Il a été si rapide qu’il a relégué Anton Smolski, pourtant auteur d’un sans-faute, à 15 secondes, et Johannes Boe, qui a lui aussi commis deux fautes, à plus de trente secondes. Preuve qu’il était bien le plus fort sur un format qui est pourtant loin d’être sa spécialité (aucun podium aux Mondiaux, aucune victoire en Coupe du monde).

Et sa performance valait bien les félicitations de Martin Fourcade, présent à l’arrivée. «J’avais envie de prendre ma revanche après la 2e place sur le relais mixte. Avec deux fautes, je n’imaginais pas gagner. C’est juste incroyable. C’est beaucoup d’épreuves traversées, beaucoup de travail. C’est un rêve qui se réalise. C’est un moment fort», a-t-il confié avec des sanglots dans la voix et des larmes aux yeux.

Et ce n’est peut-être encore qu’un début pour le Français avec encore quatre épreuves au programme. La prochaine est prévue, samedi, avec le sprint. Quentin Fillon Maillet figurera bien évidemment parmi les favoris après cette médaille d’or mais aussi après avoir remporté le dernier de la Coupe du monde mi-janvier à Ruhpolding (Allemagne).