Affaire Kurt Zouma : l’international français écope de 300.000 euros d’amende et perd la garde de ses chats

Kurt Zouma n'a pas échappé à une lourde sanction. Après la diffusion d’une vidéo, dans laquelle il maltraite un de ses chats, l’international français a écopé «de la plus grosse amende possible» de la part de West Ham, soit 300.000 euros correspondant à deux semaines de salaire. Il a également perdu la garde ses chats.

«Le joueur a immédiatement accepté l’amende et a demandé que le montant soit versé à une organisation de protection des droits des animaux», a précisé le club anglais, qui avait promis de traiter l’affaire en interne. De son côté, l’association de protection animale RSPCA a annoncé avoir récupéré ses deux chats, affirmant qu’ils étaient en sécurité et en bonne santé.

Update on viral footage of cats



We'd like to reassure people that we're investigating and the cats are safe and in our care. We have been dealing with this since before the clip went viral online and we need to follow the proper legal process and not discuss due to UK GDPR laws. pic.twitter.com/LticInSmpn

— RSPCA (England & Wales) (@RSPCA_official) February 9, 2022