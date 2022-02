Kurt Zouma : une pétition et le maire de Londres réclament des sanctions contre le défenseur français

L’étau se resserre autour de Kurt Zouma. Au lendemain de la diffusion d’une vidéo, publiée par The Sun, dans laquelle le défenseur français maltraite l’un de ses chats, une pétition a été lancée pour réclamer des sanctions contre le joueur de West Ham. De son côté, le maire de Londres a condamné ces actes.

Depuis sa mise en ligne sur change.org, la pétition a déjà recueilli plus de 160.000 signatures. Mais le compteur ne cesse de croître au fil des secondes. Intitulée «Poursuivez Kurt Zouma et emmenez immédiatement ses animaux en lieu sûr», elle souhaite que des poursuites soient engagées à l’encontre de l’international tricolore (11 sélections).

«Au Royaume-Uni, nous avons des lois contre la maltraitance des animaux, des lois qui devraient s’appliquer à tous, riches ou pauvres, célèbres ou non ! Nous demandons à la police métropolitaine et à la RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, qui est la SPA britannique) de mener une enquête urgente et de poursuivre les auteurs de cet acte odieux», implore le texte écrit en anglais et en français.

La colère est d’autant plus grande en Angleterre que Kurt Zouma a disputé, mardi soir, la rencontre de la 24e journée de Premier League avec son équipe de West Ham contre Watford, alors que le club anglais avait promis de gérer l’affaire en interne. Son entraîneur David Moyes s’en est expliqué à la fin du match. «Je m’occupe du football. Je suis vraiment déçu par ce qu’il a fait et le club a pris toutes les mesures qu’il peut prendre en interne. Mais moi, mon travail consiste à choisir la meilleure équipe et Kurt en fait partie», a-t-il confié.

Pour sa part, le maire de Londres a regretté la titularisation de Zouma, qui fait l’objet de plusieurs plaintes (Fondation 30 millions d’amis, Fondation Brigitte Bardot, SPA), et le manque de sanctions du club anglais après ses actes qu’il a qualifiés de «méprisables». «Je sais à quel point trois points peuvent être importants, je suis aussi supporter d’un club, mais ils auraient dû faire preuve de fermeté et le suspendre pour hier (mardi) soir», a déclaré Sadiq Khan sur Sky News.

Et de rappeler : «Que vous soyez footballeur ou maire, nous sommes des modèles et nous devrions montrer l’exemple». Reste à savoir si ce message sera entendu, alors que West Ham se déplace sur le terrain de Leicester, ce week-end, en championnat.