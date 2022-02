Angleterre : pourquoi Kurt Zouma a joué avec West Ham après les maltraitances sur son chat

En Angleterre comme en France, Kurt Zouma est dans l’œil du cyclone. Pourtant, malgré la diffusion d’une vidéo, publiée par The Sun, dans laquelle il maltraite l’un de ses chats, le défenseur français a joué tout le match de West Ham, mardi soir, contre Watford.

Le club anglais avait condamné les violences de l’international tricolore et promis de traiter cette affaire en interne, laissant penser que Kurt Zouma serait sanctionné sur le plan financier et sportif.

Mais à peine quelques heures plus tard, il était bien présent sur la pelouse du London stadium pour la 24e journée de Premier League.

Titulaire au coup d’envoi, il a disputé l’intégralité du match remporté par son équipe (1-0). Ce qui n’a pas été du goût des supporters de West Ham qui ont sifflé leur propre joueur à chacune de ses prises de balle.

«Il a joué car il est l’un de nos meilleurs joueurs»

Au coup de sifflet final, son entraîneur, David Moyes, s’est exprimé sur les raisons de sa présence. «Il a joué parce qu’il est l’un de nos meilleurs joueurs», a indiqué le coach anglais, qui ne prévoit pas de se passer de son défenseur dans le futur.

«Il restera disponible. Le club réglera le reste. Moi, je m’occupe du football. Je suis vraiment déçu par ce qu’il a fait et le club a pris toutes les mesures qu’il peut prendre en interne. Mais moi, mon travail consiste à choisir la meilleure équipe et Kurt en fait partie», a-t-il ajouté.

Et David Moyes de poursuivre : «Je suis un grand amoureux des animaux et c’est quelque chose qui a touché beaucoup de gens. (…) Je suis quelqu’un qui se soucie beaucoup de mes chiens et de mes chevaux. Je comprends que beaucoup de gens n’accepteront pas que Kurt joue. Mais je devais faire mon travail. Mon job est de choisir la meilleure équipe possible et Kurt en fait partie.»

Il y a donc de grandes chances que Kurt Zouma, qui fait l’objet de plusieurs plaintes (Fondation 30 millions d’amis, Fondation Brigitte Bardot, SPA...), soit à nouveau aligner, ce week-end, lors du déplacement à Leicester, où il devrait encore faire face à des sifflets ainsi qu’à quelques noms d’oiseaux…