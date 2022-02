Formule 1 : la monoplace Red Bull 2022 dévoilée

L’écurie Red Bull a dévoilé mercredi sa monoplace RB18 pour la saison 2022 de Formule 1.

Celle qui se nomme désormais Oracle Red Bull Racing, à la suite de l’arrivée du géant américain de l'informatique pour un contrat d’environ 500 millions de dollars (soit 437 millions d’euros), a donc présenté la nouvelle voiture du champion du monde Max Verstappen et de son coéquipier Sergio Pérez.

Les couleurs restent les mêmes : du bleu, du jaune et du rouge. Mais conformément à la nouvelle règlementation technique de la Formule 1, le design est différent.

Max Verstappen est prêt à reprendre

«Cette nouvelle réglementation va nous demander une grande capacité d'adaptation, nous aurons donc besoin de temps pour nous habituer à la voiture, ce n'est pas juste une mise à jour de celle de l'an dernier, a confié Max Verstappen. Je ne ressens pas de pression particulière à l'idée de défendre mon titre. Je ferai ce que j'ai l'habitude de faire car je ne pense pas qu'il y ait une quelconque raison d'agir différemment. Je veux juste monter dans le cockpit, attraper le volant et sortir de la voie des stands.»

Évidemment, l’autre nouveauté concerne la voiture du pilote néerlandais. Le n°1 (qui remplace pour le moment son numéro 33) est présent sur le nez de sa monoplace du Néerlandais.

«Je me sens rechargé après cette pause hivernale et prêt à reprendre le volant, a lancé le champion du monde. Je me sens bien et c'est primordial de bien se préparer physiquement, notamment avec ce profond changement de règlement. Nous ne savons pas vraiment ce que nous pouvons attendre de la voiture, j'ai donc hâte de voir comment elle se comporte sur la piste.»

Cette RB18 devrait effectuer ses premiers tours officiels de piste le 23 février, lors des premiers essais hivernaux de Barcelone, puis à Bahreïn, du 10 au 12 mars.

Si Red Bull et Haas ont donc dévoilé leurs monoplaces, les autres écuries vont suivre avec notamment Ferrari le 17 février, Mercedes le 18 février et Alpine le 21 février.