JO 2022 : la terrible défaillance de la Norvégienne Ingrid Tandrevold victime d’un malaise à l'arrivée la poursuite (vidéo)

La médaille de bronze lui semblait promise. Mais la Norvégienne Ingrid Tandrevold a été victime d’une terrible défaillance et d’un malaise, ce dimanche, dans le final de la poursuite femmes (biathlon) des JO 2022 de Pékin.

Elle a franchi la ligne d’arrivée à bout de forces. Au point qu’elle a dû être portée par un membre de la délégation norvégienne et un homologue italien pour quitter l’aire d’arrivée. Pourtant, jusqu’au dernier kilomètre, rien ne laissait imaginer qu'Ingrid Tandrevold allait connaître un tel désagrément.

La biathlète norvégienne Ingrid Landmark Tandrevold s'est effondrée à l'arrivée de la poursuite. Elle a été portée pour être évacuée. #Beijing2022 pic.twitter.com/tZVtDpPri1 — Hippolyte Radisson (@H_Radisson) February 13, 2022

Alors que sa compatriote Marte Olsbu Roeiseland filait vers la médaille d’or, elle était ressortie du dernier tir en 3e position. Mais elle s’est subitement effondrée et a perdu une dizaine de places pour finalement franchir la ligne d’arrivée au 14e rang avant d’être prise en charge par les médecins. En plus des conditions extrêmement difficiles, entre le froid, la neige et le vent, l’altitude de la piste de Zhangjiakou, située à plus de 1.700 mètres, pourrait être la cause de ce malaise. Les nouvelles de la biathlète seraient toutefois rassurantes. Avant la course des hommes, France Télévisions a indiqué qu'Ingrid Tandrevold allait bien, citant notamment l’encadrement de l’équipe norvégienne.

Ce n’est pas la première fois qu’elle connaît ce genre de malaise. Il y a un an, sur le sprint d’Öberhof (Allemagne), elle avait déjà été contrainte de s’arrêter en pleine course en raison d’un problème de respiration. A l’issue du sprint, dans la capitale chinoise, elle avait également dû être assistée par des membres de l'organisation au moment de son arrivée.