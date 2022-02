JO 2022 : les Bleus en bronze sur le relais en ski de fond

Magnifiques Tricolores ! Emmené par Maurice Manificat, dernier relayeur, Richard Jouve, Hugo Lapalus et Clément Parisse, le relais français a décroché une nouvelle médaille de bronze sur le relais 4x10 km en ski de fond des JO 2022 de Pékin. Intouchable, la Russie a décroché l’or devant la Norvège.

C’est une spécialité pour les Bleus. Comme en 2014 à Sotchi (Russie) et en 2018 à Pyeongchang (Corée du Sud), les Français se sont invités sur la 3e marche du podium. Mais ils ont longtemps touché du doigt la médaille d’argent. Derrière la Russie, qui a fait un véritable cavalier seul en tête pendant pratiquement toute la course, l’équipe de France a été à la lutte avec les Norvégiens jusque dans les derniers mètres pour monter sur la deuxième marche.

Si les Bleus ont connu un début de course compliqué après le premier relais de Richard Jouve, Huhgo Lapalus et Clément Parisse ont remis les Tricolores dans le coup. Au moment du dernier relais, la France pointait à la 4e place derrière la Suède et la Norvège. Alors que les Suédois ont été distancés, Maurice Manificat s'est retrouvé en compagnie de Johannes Klaebo pour l'argent.

Mais le Français n’a pu résister à son adversaire, qui a finalement été le plus fort pour permettre à la Norvège de terminer derrière les Russes. Mais cela n’enlève rien à la très belle performance des fondeurs français, qui n’ont pas caché leur joie au moment de voir Manificat franchir la ligne d’arrivée. Ce résultat permet surtout à la France de poursuivre sa moisson avec une 9e médaille à Pékin (1 en or, 6 en argent et 2 en bronze).