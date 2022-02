NBA : LeBron James devient le meilleur marqueur (officieux) de l'Histoire

Qui d'autre que lui ? Dans la nuit de samedi à dimanche, le leader des Lakers LeBron James est devenu le meilleur scoreur de l'Histoire de la NBA avec 44.157 unités.

Le King aurait sans doute préféré que cette performance soit réalisée lors d'une victoire, mais les Lakers se sont inclinés face aux intenables Warriors (117-115).

THE KING





LeBron passes Kareem Abdul-Jabbar to become the all-time leading scorer in NBA history, including playoffs pic.twitter.com/x6MC0fW1Oc — Bleacher Report (@BleacherReport) February 13, 2022

Malgré tout, cette soirée lui a permis de dépasser une autre figure mythique de la ligue, l'immense Kareem Abdul-Jabbar, dont les compteurs sont bloqués à 44.149 points depuis son départ à la retraite à 41 ans, en 1989.

Pour LeBron, il s'agit pourtant d'un record officieux, car il nécessite d'ajouter les points de la saison régulière (36.526) et ceux inscrits en Playoffs (7.631). Or la NBA a toujours séparé les deux rubriques statistiques, sans que l'on sache vraiment pourquoi. D'ailleurs, aucune célébration n'était prévue hier sur le terrain, et ce sont les journalistes, les coéquipiers de LeBron James et son coach qui se sont chargés de le féliciter.

«Tout ce que ce gars a donné tout au long de sa carrière, c'est juste remarquable. C'est pourquoi je crois qu'il est le plus grand», a ainsi expliqué Franck Vogel.

Concernant les Playoffs, le natif d'Akron, dans l'Ohio, est déjà, et de très loin, le numéro 1, devant Michael Jordan (5.987) et Kareem Abdul-Jabbar (5.762). Pour la saison régulière, il est actuellement sur le podium, derrière KAJ (38.387) et une autre légence, Karl Malone (36.928) .

Encore des records à faire tomber

Le Chosen One, qui a fait chuter les records de précocité les uns après les autres depuis son arrivée en NBA, en 2004, a désormais d'autres performances en ligne de mire. A son rythme actuel (29 points par match en moyenne), LeBron James devrait dépasser Karl Malone dans 14 matchs. Ensuite, il lui faudrait 64 matchs pour effacer la marque de Kareem Abdul-Jabbar .

Sauf blessure ou contretemps, le record all Time devrait devenir le sien pendant la prochaine saison. Il serait alors âgé de 38 ans, avec des stats vertigineuses de 27 points de moyenne en carrière sur 20 saisons. Une fois installé au sommet, le King sera bien difficile à détrôner.