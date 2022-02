Vidéo : la belle demande en mariage d'un joueur des Rams au Super Bowl

Taylor Rapp, vainqueur du Super Bowl avec les Rams de Los Angeles, a effectué une demande en mariage dans la foulée sur la pelouse.

Il n’oubliera jamais sa soirée au SoFi de Los Angeles. Le safety de 24 ans qui a décroché son premier Super Bowl avec sa franchise (victoire 23-20 contre les Bengals de Cincinnati) a également vécu un autre moment très fort en émotions.

MORE THAN ONE RING TONIGHT!!





CONGRATS, @trapp07!!! pic.twitter.com/LHt6qczuNv

