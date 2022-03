NFL : Tom Brady sort de sa retraite… un mois après l’avoir annoncée

Tom Brady, grande star du football américain, a annoncé dimanche son retour en NFL, un mois et demi à peine après l'annonce de sa retraite.

C’est le come-back le plus rapide de l’histoire. A 44 ans, le meilleur quarterback de tous les temps, septuple vainqueur du Super Bowl, va rempiler avec les Tampa Bay Buccaneers pour une saison (au moins).

These past two months I’ve realized my place is still on the field and not in the stands. That time will come. But it’s not now. I love my teammates, and I love my supportive family. They make it all possible. I’m coming back for my 23rd season in Tampa. Unfinished business LFG pic.twitter.com/U0yhRKVKVm

