Turquie : Inquiet pour sa sécurité, Sankharé a résilié son contrat

La fin du calvaire. Inquiet pour sa sécurité et en conflit depuis plusieurs semaines avec Giresunspor, Younousse Sankharé a rompu d’un commun accord son contrat, ce mardi, avec le club turc.

Le joueur formé au PSG avait rejoint le promu en août dernier. Mais son aventure dans la ville côtière située au nord-est du pays a très vite mal tourné. Mis de côté par son entraîneur, il a disputé moins d’une dizaine de matchs sous ses nouvelles couleurs. Et les ennuis se sont enchainés entre la multiplication des amendes, le non-paiement de son salaire ou encore la coupure de l’électricité dans son logement. «Je suis dans ma voiture pour charger mon téléphone, car on m’a enlevé l’électricité», avait-il récemment confié à L’Equipe.

Il avait également reçu des menaces de son président. «Le président me lâche clairement des menaces, avait-il ajouté. Il m’a dit : ‘Je retiens les supporters depuis longtemps. Désormais, s’il t’arrive quelque chose, ce ne sera plus mon problème’». Et il ne cachait pas son inquiétude et sa peur d’être agressé. «Je m’inquiète vraiment pour ma sécurité. Je ne suis pas serein du tout», avait-il lâché. Et alors qu’il avait refusé de quitter le club pendant le mercato d’hiver «au vu de [s]a situation, personnelle comme financière, non réglée», les deux parties ont fini par trouver un terrain d’entente, aboutissant à la résiliation de son contrat qui courait jusqu’en 2023.

«Le contrat de Younousse Sankharé, transféré dans notre club en début de saison, a été mutuellement résilié», a indiqué le club turc sur les réseaux sociaux. Passé par de nombreux clubs en France (Reims, Dijon, Valenciennes, Guingamp, Lille, Bordeaux…) et après des expériences en Bulgarie (CSKA Sofia) et en Grèce (Panathinaïkos), Younousse Sankharé (32 ans) va pouvoir tourner la page et se mettre en quête d’un nouveau défi. Mais en attendant, il va rentrer en France et passer du temps avec ses proches très affectés par la situation. Histoire d’évacuer cette douloureuse aventure.