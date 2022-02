Vidéo : Christian Eriksen a rejoué, huit mois après son arrêt cardiaque

Un beau cadeau d’anniversaire. Le jour de ses 30 ans, Christian Eriksen, victime d’un arrêt cardiaque l’été dernier à l’Euro, a disputé ses premières minutes avec Brentford, lundi, lors d’un match amical contre Southend (5e division).

C’est un nouveau départ pour le milieu de terrain danois. Huit mois après son malaise lors du match du 1er tour du Championnat d’Europe entre le Danemark et la Finlande (12 juin), Eriksen a repris le fil de sa carrière, qui avait soudainement basculé. Désormais porteur d’un défibrillateur, qui l’a contraint de quitter l’Inter Milan et l’Italie, où ce type de dispositif est jugé incompatible avec la pratique du football professionnel, il a rejoint l’Angleterre et Brentford (14e de Premier League) à la fin du mercato d’hiver.

«Je n'ai pas vraiment peur, je ne sens pas mon défibrillateur, donc, s’il reçoit un coup, je sais qu’il est suffisamment solide», avait-il confié en fin de semaine dernière à la BBC. Et trois semaines après son arrivée, il a retrouvé les terrains. Il a joué pendant une heure, participant activement à la victoire de sa nouvelle équipe.

«L’international danois a été très actif au milieu et a délivré une passe décisive sur le premier but de Josh Dasilva, auteur d’un triplé», a indiqué Brentford dans un communiqué au sujet de sa nouvelle recrue, qui a aussi raté deux occasions en début de match. Le prochain rendez-vous de Brentford est prévu, ce samedi, sur la pelouse de l’Emirates Stadium face à Arsenal dans le cadre de la 26e journée de Premier League. Avec ou sans Christian Eriksen ?