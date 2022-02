JO 2022 : Justine Braisaz-Bouchet championne olympique de la mass-start, 14e médaille pour la France

La biathlète Justine Braisaz-Bouchet est devenue vendredi championne olympique de la mass-start, apportant à la France sa 14e médaille aux JO de Pékin.

Pourtant, ce n’était pas gagné d’avance. Justine Braisaz-Bouchet ne faisait pas partie des favorites pour cette épreuve des Jeux olympiques d’hiver, contrairement à Tiril Eckhoff et Marte Olsbu Roeiseland. Après les deux premiers tirs couchés, la Française de 25 ans se trouvait à la quatorzième place à cause de ses trois fautes.

C’est durant le troisième tir, le premier debout, qu’elle a réussi à renverser la tendance. Arrivée sur le pas de tir avec 1'24" de retard sur Marte Olsby Roeisland, la Française a surpris tout le monde en réussissant tous ces tirs. C’est donc avec 15 secondes d’avance qu’elle s’est rendue à la quatrième et dernière zone de tir.

Malgré une faute, elle est ressortie une nouvelle fois en tête, quarante-huit secondes avant Tiril Eckhoff et a donc filé vers la victoire. Loin derrière elle, les trois autres Françaises de l’épreuve, Julia Simon, Anaïs Chevalier-Bouchet et Anaïs Bescond, se classent respectivement à la 6e, 19e et 29e place.

Une première médaille olympique à son palmarès

Grâce à sa performance, Justine Braisaz-Bouchet remporte donc la quatorzième médaille olympique pour la France. La biathlète des Saisies décroche sa toute première médaille olympique sur une épreuve individuelle.