Chelsea-Lille, huitième de finale de Ligue des champions : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Lille affronte Chelsea, ce mardi 22 février, en huitième de finale aller de Ligue des champions. Voici le programme TV complet.

Invités surprises des huitièmes de finale, les champions de France en titre seront opposés aux champions d’Europe pour une place en quarts de finale. Les Lillois devront donc élever leur niveau s’ils veulent conserver l’espoir d’une qualification avant le retour dans trois semaines.

Accrochés par l’avant-dernier de Ligue 1, Metz (0-0), vendredi soir, les hommes de Jocelyn Gourvennec, dixièmes de Ligue 1, n’ont pas affiché leur meilleur visage. Et pour ce deuxième huitième de finale de Ligue des champions de l’histoire du club (après 2007), le Losc devra se montrer aussi fort et déterminé que lors des matchs retour de la phase de poules où il avait enchaîné trois victoires consécutives pour terminer premier de sa poule.

Edouard Mendy se méfie du Losc

En face, les Londoniens ne prennent pas les Lillois à la légère. «Ne pas se méfier de Lille serait une très grosse erreur, a prévenu leur gardien de but Edouard Mendy sur RTL. On parle d'une équipe qui a fini première de sa poule, nous on a fini deuxièmes. C'est une équipe qui a fini devant Séville. S'il y a une chose que je vais bien faire, c'est dire à mes coéquipiers qu'il faudra être à 200% si l'on veut espérer passer. Ils sont peut-être un peu moins bien en championnat mais ils font un très bon parcours en Ligue des Champions. Ils ne voudront pas s'arrêter contre nous.»

Programme TV

Chelsea-Lille

Huitième de finale aller

Ligue des champions

21h sur Canal+Sport et RMC sport 1