Coupe Gambardella : un jeune supporter du Canet lynché par des ultras lyonnais ?

Les supporters lyonnais mis en cause dans une nouvelle affaire ? Après le jet de bouteille sur Dimitri Payet et les graves débordements survenus à Charléty en Coupe de France, des ultras du club rhodanien auraient lynché un supporter mineur du Canet-en-Roussillon en marge du 8e de finale de Coupe Gambardella, dimanche, entre le Canet RFC et l’OL.

Pour ce match, dans les Pyrénées-Orientales, un groupe de supporters de l’Olympique Lyonnais avait fait le déplacement pour soutenir les U19 d’Eric Hély et Pierre Chavrondier. Pendant 90 minutes, ils ont encouragé les jeunes gones, qui ont décroché leur billet pour les quarts de finale grâce à des buts en fin de match de Mohamed El Arouch sur pénalty (72e) et Thiema Gueye (93e). Et s’ils ont craqué quelques fumigènes dans les tribunes, aucun débordement majeur n’a été signalé. A la mi-temps, certains fans lyonnais ont même été vus en train de jouer avec des enfants supporters de Canet.

Mais la situation a dégénéré à la sortie du stade. Avant de regagner le Rhône, des membres du groupe de supporters lyonnais auraient passé à tabac un supporter du Canet-en-Roussillon, âgé de 17 ans, car il portait un maillot de l’Olympique de Marseille. Ses effets personnels (airpods, portefeuille…) lui auraient également été volés. Une partie a été retrouvée par la gendarmerie, qui est parvenue à bloquer le bus des Lyonnais.

Très choqué par cette violente agression, le jeune homme devrait passer quelques jours à l’hôpital avant de pouvoir ressortir. Avec sa famille, il devrait rapidement porter plainte. Tout comme le Canet RFC, qui a fermement condamné ce «lynchage». «Notre club ne peux tolérer de tels agissements et plusieurs plaintes seront très vite déposées», a posté le club sur son compte Twitter en interpellant Jean-Michel Aulas et la Fédération française de football. Pour l’heure, ni le président de l’OL, ni l’instance n’ont réagi.