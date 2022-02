Vidéo : la mère de Phil Foden frappée au visage en marge d’un combat de boxe

Phil Foden a connu un samedi compliqué. Après la défaite de Manchester City à domicile contre Tottenham (2-3), le milieu de terrain anglais s’est rendu dans la soirée à l’AO Manchester Arena, où il a été impliqué dans une bagarre avec sa mère qui a violemment été frappée au visage.

La scène s’est déroulée dans les coulisses de l’enceinte en marge d’un combat de boxe opposant Kell Brool et Amir Khan. Dans une vidéo, postée sur les réseaux sociaux, l’international anglais, passablement agacé, semble regagner une pièce privée en compagnie de sa compagne Rebecca Cooke.

Alors que plusieurs personnes attendent devant la porte de cette salle, la mère de Phil Foden en est sortie, quelques instants plus tard, très énervée. Après avoir lâché des insultes, elle s’en est prise physiquement à un des hommes, qui aurait insulté son fils, en le bousculant. Ce dernier, loin de se laisser faire, a alors violemment frappé au visage la mère du joueur des Citizens.

If that’s Phil Foden’s security he wanna think about getting someone better in to do the job pic.twitter.com/XHY0aZgCGZ

